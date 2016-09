Das Jenke-Experiment: Leben mit Essstörungen schiesst über Ziel hinaus

Er hat schon den Alltag im Rollstuhl getestet, im Knast und als Alkoholiker gelebt und Drogen genommen: Jenke von Wilmsdorff (50) macht extreme Selbstversuche und sorgt damit für Traum-Quoten. Die Finalsendung seines umstrittenen «Jenke-Experimentes» gestern Abend war wohl die bislang umstrittenste: Der RTL-Reporter wollte nachempfinden, wie sich das Leben eines Essgestörten anfühlt. 28 Tage lang.

Unter ärztlicher Beobachtung beginnt er eine Null-Diät. In den ersten zwei Wochen gibt es nur flüssige Nahrung, eine warme Brühe am Abend ist das Highlight. Jenke leidet zunächst nicht nur unter dem Hunger: «Die ersten Tage waren eine Qual. Mir tat der Magen weh, ich war übellaunig.» Der Reporter wird krank. «Der Körper ist unterversorgt und kann sich gegen die Keime nicht zur Wehr zu setzen», erklärt Diplompsychologe Markus Wilken, der auf Essstörungen spezialisiert ist.

«Mir gefällt, was ich sehe»

Er weiss auch, warum sich Von Wilmsdorff mit jedem verlorenen Kilo verändert und sogar meint: «Mir gefällt, was ich sehe.» Es ginge nicht darum, nicht zu essen. «Das ist nur ein Ausdruck des Schlankheitswahns. Und es ist natürlich ein starker Machtgewinn da drin», erklärt Dr. Wilken. Das merkt man dem RTL-Mann an. Nach einer Woche streichelt er über frisch gekauftes Brot und riecht daran – bevor er es wieder weg packt. «Ich habe nur ein Ziel: Den Hunger zu besiegen, ohne ihm nachzugeben», sagt er. Und er ist sogar stolz darauf, als er ein Stück Kuchen seiner Mutter ablehnt. «Dieses Gefühl, das möchte ich immer so haben», sagt er, als Dr. Wilken einlenkt: «Das ist definitiv gestört!» Trotzdem will der Reporter weitermachen.

Magere Erkenntnisse

Mehr als zynisch wird es, als Von Wilmsdorff die Eltern eines magersüchtigen Mädchens besucht, sich ihre Ängste anhört und danach, am gedeckten Tisch, nichts isst. «Danke, ich darf nicht», sagt er. Für die Eltern muss das ein Schlag ins Gesicht sein. Einzelschicksale beleuchtet die Folge nur wenig. Auch die Erkenntnisse am Schluss sind auch mager: Models haben nicht von Natur aus so eine schmale Figur. Magersüchtige halten sich für zu dick, obwohl sie dünn sind. Ach echt?

Die Sendung ist gefährlich, denn der Reporter nimmt tatsächlich ab. In 28 Tagen verliert er ganze 10 Kilo, Fünf davon sind Fett. Aber zu welchem Preis? «Natürlich ist all das nicht zur Nachahmung empfohlen»: Diese Warnung nützt da wenig. Auch nicht, dass der Arzt am letzten Tag Alarm schlägt. Der anfangs gesunde Reporter leidet jetzt an einer Herzmuskelschwäche. Am Ende des Experimentes stürzt sich Jenke von Wilmsdorf auf eine Portion Currywurst und Pommes Frites – und muss sich kurz darauf übergeben. (kyn)