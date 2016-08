Aeschbacher ersetzt «Giacobbo/Müller» :  SRF gibt den jungen Comedians keine Chance

Kurt Aeschbacher (67) talkt ab Januar auf dem Sendeplatz von «Giacobbo/Müller». Das ist eine kleine Überraschung. Aber ist es eine gute Lösung? Auf jeden Fall ist es gewagt. Die Zuschauer waren bisher gewohnt, dass sie mit «Giacobbo/Müller» nach dem manchmal etwas schwer auf dem Magen liegenden «Tatort» lustige Kost vergesetzt bekamen. Kurt Aeschbacher mit seinen sensiblen Talks ist etwas ganz Anderes. Er hat jetzt die Aufgabe, die Quote des meistens nicht besonders gut laufenden «Tatort» am Sonntag um 22:10 Uhr wieder anzuheben.

Aeschbacher hatte bisher am Donnerstag seinen fixen Sendeplatz. Daran hat sich vor allem das ältere Publikum gewöhnt - und jede Umstellung ist gefährlich. Der Talkmaster zeigt sich auf Anfrage zufrieden mit der Programmänderung, der Sonntagabend sie attraktiv. Aeschbacher verspricht: «Meine Sendung wird jetzt nicht plötzlich nur noch lustig, und eine Kaffeeemaschine wird auch nicht bereit stehen.»

Warum aber hat SRF diesen Entscheid getroffen? Offenbar traute man keinen Nachwuchs-Comedians zu, die Lücke zu füllen, die «Giacobbo/Müller» hinterlassen. Die Quoten der beiden Komiker zu toppen, wird jedenfalls eine Herausforderung.

Am Donnerstagabend will SRF künftig «neue Formate für Gesellschaftsthemen, die derzeit noch in Entwicklung sind» zeigen.