Adam sucht Eva-Paar Peer & Janni mussten ihre Liebe verstecken

Bei ihnen funkte es im Südsee-Paradies gewaltig: Peer Kusmagk (41) und Janni Hönscheid (25) sind das erste Paar der Nackt-Datingshow «Adam sucht Eva». Wie der Moderator und die Surferin gegenüber «Bild» bestätigen, verliebten sie sich vor drei Monaten bei den Dreharbeiten zur Blutt-Show – und trafen sich auch zurück in Deutschland weiterhin.

Mit Perücke zum heimlichen Treffen

Für die Frischverliebten geht mit dem Finale der Nackt-Sendung ein langes Versteckspiel zu Ende: Der ehemalige Dschungelkönig und seine Liebste mussten die Beziehung bis zur letzten Folge geheim halten und griffen dafür sogar in die Trickkiste, um nicht gemeinsam erwischt zu werden und so frühzeitig den Ausgang der Kuppelshow zu verraten. So hat sich die blonde Surferin eine braune Perücke zugelegt, die sie jeweils bei ihren heimlichen Treffen trug. Wären die Turteltauben zusammen erwischt worden, hätte ihnen eine saftige Geldstrafe gedroht! Jetzt darf sich das Paar endlich nah sein. Ganz ohne Verkleidung.

«Dieses Gefühl ist immer grösser und stärker geworden»

«Es ist jeden Tag in der Südsee mehr und mehr geworden, was wir füreinander empfunden haben. Und dieses Gefühl ist immer größer und stärker geworden, sodass wir, als wir uns in Deutschland wiedergetroffen haben, nicht mehr davor wegrennen konnten», sagt Kusmagk. Nach der Bekanntgabe ihrer Liebe wollen die beiden ihr Glück am liebsten mit der ganzen Welt teilen: Das Paar hat bereits einen gemeinsamen Blog, auf dem es gemeinsame Fotos und kleine Anekdoten zur gemeinsamen Liebes-Geschichte veröffentlicht.

Doch auch nach dem Ende des Versteckspiels bleibt dem «Adam sucht Eva»-Paar eine Hürde zu überwinden: Während Kusmagk in Berlin lebt, wohnt Hönscheid auf der Kanareninsel Fuerteventura. Die Distanz soll dem gemeinsamen Glück aber keinesfalls im Wege stehen: «Für die nahe Zukunft machen wir erst mal Berlin zu unserem Hauptsitz und für die ferne Zukunft machen wir einfach zusammen ’ne Reise um die ganze Welt», so Kusmagk. (kad)