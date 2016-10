RTL2 sucht in neuer TV-Show das schönste «Cury Model»

Ab heute werden auch auf RTL2 Models gesucht – allerdings soll bei «Curvy Supermodel – Echt. Schön. Kurvig», wie der Titel schon sagt, mehr dran sein. Wie bei «Germany's Next Topmodel» warten auf die Kandidaten nicht nur diverse Challenges, sondern auch eine strenge Jury. Diese besteht aus «Let's Dance»-Jurorin Motsi Mabuse (35), Designer Harald Glööckler (51), «Curvy-Model» Angelina Kirsch (28) und Ted Linow (58).

Nur eine in der Jury liebt alles an ihrem Körper

«Curvy» ist nicht gleich dick, stellt der der Model-Agent Linow gegenüber «Bild» klar: «Ein Mädchen mit Rundungen muss gesund aussehen und nicht zugefuttert, als ob sie ihre Figur aufgegeben hätte.» Der Gewinnerin winkt ein Vertrag in Linows Agentur, darum dürfe er auch «giftig» sein und müsse seine Meinung sagen: «Ich bin hier nicht um Freunde, sondern ein Model für meine Agentur zu finden.»

Dass einem auch nach dem Sieg Gegenwind droht, weiss Angelina Kirsch: «Die eine oder andere dünne Kollegin hat mich mal gefragt, ob ich nicht doch zu dick sei fürs Modeln und überhaupt seien Curvy-Models doch nur eine Modeerscheinung.» Trotzdem ist sie in der TV-Jury die einzige, die nichts an sich ändern würde. «Ich liebe eigentlich alles an meinem Körper. Genau so soll es bleiben. Jede Delle, jede Kurve», sagt sie. (kyn)