Kaum einer versteht es wie er, Tragik mit Humor zu verbinden. Rolf Lyssy (80) dreht 38 Jahre nach «Die Schweizermacher» wieder eine Komödie mit ernstem Hintergrund: In «Die letzte Pointe» geht es unter anderem um Sterbehilfe. «Das Thema ist mir in meinem Alter nahe», sagt Lyssy. «Wenn man realisiert, dass man nicht mehr so lange lebt, wie man auf der Welt ist, fängt man an, sich mit dem Sterben auseinanderzusetzen.»

Nicht nur Rolf Lyssy stellt auch noch im hohen Alter sein Können unter Beweis: Die 85-jährige Monica Gubser («Die Herbstzeitlosen») spielt in dem Film ihre erste Hauptrolle. Ihre Figur hat Angst, eines Tages dement im Altersheim zu landen. Darum möchte sie ihrem Leben ein ­sozialverträgliches Ende bereiten, bevor sie keine Kontrolle mehr darüber hat. Die Rolle ihrer Enkelin übernimmt «Tatort»-Kommissarin Delia Mayer, Daniel Bill von Karl’s Kühne Gassenschau gibt ihren Enkel.

Sterben sei etwas Intimes, sagt Lyssy: «Die Begleitung in den Freitod ist eine Option, wenn das Leben nicht mehr lebenswert ist. Ob man das möchte, muss jeder mit sich verein­baren.» Lyssy ist seit 20 Jahren Mitglied bei Exit und im Patronatskomitee der Sterbehilfe-Organisation. In dieser Zeit hat er bereits einen Menschen in den Tod begleitet: «Das war ein sehr eindrückliches und berührendes Erlebnis. Und vor allem tröstlich», sagt der Regisseur. «Es ist gut zu wissen, dass man friedlich und schmerzfrei einschlafen kann, wenn es so weit ist.»

Im Film gibt es trotz des todernsten Themas viel zu lachen. Denn der Schrecken des Todes findet bloss zwischen den Zeilen statt – und zeigt unseren allzu oft hilflosen Umgang mit dem Thema.

«Humor ist dort spannend, wo er sich mit Tragik kreuzt», sagt Rolf Lyssy. «Lachen kann total befreien. Es ist ein Segen, bei allem, was einem im Leben begegnen kann.»