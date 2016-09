3+ bestätigt Rosenkavalier :  Kickbox-Profi Janosch Nietlispach ist der neue Bachelor

Der Nachfolger von Tobias Rentsch (39) ist der 1.97 Meter grosse und 88 Kilo schwere Kickbox-Weltmeister Janosch Nietlispach (28) aus Cham ZG. Das hat der Sender 3+ heute Morgen bestätigt.

Seit einem Jahr Single

Gerüchte, wonach der gutgebaute Beau der neue Rosenkavalier wird, gab es schon seit Wochen, als Fotos ihn beim Sünnelen am Pool in Thailand und Dubai zeigten, wo die Dreharbeiten zur fünften Staffel der Kuppelshow stattfanden. Nietlispach, der seit einem Jahr Single ist, kann die Liebessuche am TV kaum noch erwarten.

Doch er gehörte nicht immer zu den begehrten Männern. Als Teenie wurde Janosch, damals passionierter Springreiter, in der Schule wegen seiner Liebe zu Pferden als «Mädchen» gehänselt. Als 2001 sein Vater stirbt, beginnt er mit dem Kickboxen. Vor vier Jahren hat er bereits TV-Erfahrung gesammelt, als er sich für die Sat.1-Extrem-Show «Homerun» in einem Grenzgebiet zwischen Laos, Thailand und Burma aussetzen liess und zu Fuss den Weg nach Bangkok schaffen musste. Ob er aber 22 Frauen gleichzeitig unterhalten kann, wird sich im Herbst auf 3+ zeigen. (meg)