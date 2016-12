«10vor10»-Moderator Arthur Honegger in der Schusslinie :  «Es ist ein Zerfall von Anstand»

Auf Twitter wird gegen Arthur Honegger (37) scharf geschossen. Dem «10vor10»-Moderator wird in einem Post angedroht, ihm einen Kopfschuss aus einer 9-mm-Pistole zu verpassen. 1200 Schuss stünden zur Verfügung. Honegger könnte die Meldung wegklicken, doch das tut er nicht.

Im Gegenteil, er geht in die Offensive und zeigt Hass-Tweets, um öffentlich zu machen, wie SRF-Journalisten online angefeindet werden. «Es gibt einen Unterschied zwischen Kritik und Hass, z. K. ein paar Beispiele von Letzterem», so Honegger auf Twitter. Den Satz schliesst er ab mit einem Symbol-Lächeln.

Zum Nachdenken anregen

«Hass und Drohung ignoriert man am besten», sagt er zu BLICK. «Hin und wieder muss man aber auch klar sagen, was vor sich geht.» So legte Honegger den Hassern kürzlich augenzwinkernd nahe, ihre Tweets mit «SRF BÖSE» zu ergänzen.

Er schreibt: «Liebe SRF-Hasser (ihr wisst wer ihr seid): Da euer ServicePublic-Bashing eh immer absurder wird, hab' ich euch was gebastelt. Zum Advent ;)»

«Klar, auf Social Media spürt man einen Zerfall des Anstands», so Honegger. Er sei stets offen für sachliche Kritik und führe viele Diskussionen. «Gegen Hass aber wehre ich mich.» Die Drohungen zielten nicht gegen seine Person, sondern gegen die Institution SRF.

«Leider haben einige Leute die Hemmungen verloren. Sie nutzen Twitter & Co. als Bullshit-Schleudern, damit muss man heute leben.» Arthur Honegger zeigt die Absender nicht an. Er hat auch keine Angst, dass eine Drohung in die Tat umgesetzt werde. «Hunde die bellen, beissen nicht.»

Durch seine Offensive hofft er einzig, «die Haters zumindest zum Nachdenken anzuregen – denken hilft».