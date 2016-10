Trauffer spielt sein erstes grosses Konzert in Zürich :  Der Alpentainer in der Grossstadt!

Er bricht die Rekorde! Mundart-Star Marc Trauffer (36) ist der Pop-Überflieger des Jahres. 55'000 Fans werden ihm am Ende seiner «Heiterefahne»-Tournee zugejubelt haben.

«Die grosse Stadt, die wollen sie mal sehen, den Times Square und die Champs-Élysées», singt der Berner Oberländer in seinem Hit «Brienzersee». An den Times Square oder die Champs-Élysées hat er es noch nicht geschafft, dafür nach Zürich. Am Donnerstag spielte er sein erstes Konzert im Volkshaus. Und sorgte für Riesenstimmung!

«Die Zuschauer gingen ab wie auf dem Land»

«Es ist fantastisch, dass ich es nun auch den Städtern zeigen konnte», freut er sich. «Die Zuschauer gingen ab wie auf dem Land.»

Am Tag nach seinem ausverkauften Konzert erkundigte der Alpentainer die Stadt. Er ging an der Langstrasse spazieren, schlenderte über die Quaibrücke und staunte über die luxu­riösen Läden an der Bahnhofstrasse.

«Die vielen Menschen und grossen Häuser – das alles ist schon sehr beeindruckend», sagt Trauffer, der nächste Woche die «Heiterefahne: Gletscher Edition» mit neuen Songs und Live-Versionen veröffentlicht.

«Zu hektisch und laut»

Leben könnte er in einer Grossstadt nie. «Dafür ist es mir einfach zu hektisch und laut.» Im Hotel habe er nicht mal die Fenster öffnen können, weil es so lärmig sei. Und im Auto habe er auch aufpassen müssen, dass ihm keiner reingefahren sei.

Die grosse Stadt, die hat er nun gesehen. Und ist froh, wieder ins Berner Oberland heimkehren zu können. «Bis zum nächsten Mal, liebe Städter», schmunzelt er zum Abschied.