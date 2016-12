Trauerfeier Dutzende nehmen bei Trauerfeier Abschied von Zsa Zsa Gabor

Beverly Hills – Dutzende Menschen haben am Freitag bei einer Trauerfeier in Beverly Hills Abschied von der Schauspielerin und Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor genommen. «Lebewohl meine Liebe» stand auf einem Foto Gabors neben weissen Rosen in der Church of the Good Shepherd.