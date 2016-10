Todesfall «Mr. Mokka» erleidet einen Herzstillstand

BERN - BE - Der Thuner Kulturveranstalter Pädu Anliker ist am Dienstagabend gestorben. Nach Angaben der Stadt Thun erlitt Anliker zu Hause einen Herzstillstand. Mit seinem Kulturlokal «Café Bar Mokka» genoss er Anerkennung im In- und Ausland.