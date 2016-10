Todesfall Italien nimmt Abschied von Dario Fo - Trauertag in Mailand

Mailand – Italien nimmt am (heutigen) Samstag Abschied vom am Donnerstag gestorbenen Literaturnobelpreisträger Dario Fo. Tausende Menschen, darunter Intellektuelle, Politiker und Künstler, strömten zum «Piccolo Teatro» in Mailand, in dem seit Freitag Fos Sarg aufgebahrt ist.