Theaterpremiere Noah Haidles «Alles muss glänzen» an der Zürcher Winkelwiese

ZÜRICH - ZH - «Alles muss glänzen» des 29-jährigen US-amerikanischen Dramatikers Noah Haidle führt in die tiefsten 1950er Jahre und demontiert bitterböse den amerikanischen Traum. Das Stück hatte am Freitag Premiere im Zürcher Theater an der Winkelwiese.