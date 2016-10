Heiss und Schweiss: Sophia Thomalla mit Hans Entertainment in Sauna

In der Sendung «LUKE! Die Woche und ich» von Comedian Luke Mockridge (27) wird die beliebte Spielsendung «Der Preis ist heiss» neu interpretiert.

Die neue Version heisst: «Der Schweiss ist heiss» – und der Name ist Programm. Moderatorin Sophia Thomalla (27), die als Studiogast eigentlich nur ihre neue Castingshow «Pain & Fame» vorstellen wollte, in der sie Tattoo-Künstler sucht, muss sich flott ihres knappen Netzkleidchens entledigen und Platz in einer winzigen Sauna nehmen.

Im Schwitzkasten wirds eng

Und damit nicht genug. Moderator Walter Freiwald (62) stellt lustige Fragen wie: «Wer gibt mehr Geld für Klamotten aus, Frauen oder Männer?» Bei jeder falschen Antwort kommt eine neue Person in den Schwitzkasten hinzu. Kein Wunder, wurde es schnell eng! Vor allem, als neben dem ehemaligen «Lindenstrasse»-Star Bill Mockridge (69) dann auch noch der füllige Hans Entertainment (22, über 200 Kilo) in die kleine Sauna kletterte.

Was das Ganze gestern Abend auf Sat.1 sollte, ist eigentlich nicht so klar. Aber die lustigen Bilder der Aktion entschädigen dafür allemal. (paf)