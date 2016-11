Bachelor auf 3+: Das sind die grössten Betrügereien der TV-Show

Die Aargauer Pharmaassistentin Janine (28) ist draussen! Bachelor Janosch Nietlispach (28) erklärte gestern Abend im TV: «Anfangs habe ich dich grossartig gefunden. Andere Frauen haben mich aber mehr beeindruckt.» Janine erhielt keine Rose – obwohl sie «eine Hammer-Frau» sei.

Erstaunlich: Obwohl sie gerade abgewiesen wurde, lächelte Janine und schien keineswegs traurig zu sein. Das hat seinen guten Grund. Denn beim «Bachelor» wurde beschissen! Wie BLICK weiss, wurde Janine nicht aus der Sendung geschmissen – sie ging freiwillig. Den Zuschauer wollte der Sender aber nicht wissen lassen, dass tatsächlich der vermeintlich begehrte Junggeselle einen Korb bekommen hat.

Der Grund für Janines Abgang: Das Heimweh nach ihrer Tochter (8) und ihrem Sohn (6) war zu stark. «Ich habe es unterschätzt, es machte mir zu schaffen in den letzten paar Tagen», sagte sie ganz ehrlich. Janosch musste beim Kamera-Bschiss mitspielen. «Ich hätte sie nicht rausgeworfen», erklärt er BLICK im Nachhinein.

Fake-Studentin, Lover zu Hause

Nicht das erste Mal will uns «Der Bachelor» für blöd verkaufen. Vergangenes Jahr entlarvte BLICK die Österreicherin Nicole (26) als Schein-Medizinstudentin – doch 3+ beharrte auf der Uni-Legende. Nicht besser die diesjährige Kandidatin Jessica (26): Obwohl sie in der Schweiz schon einen Lover hatte (Ex-«Bachelorette»-Teilnehmer Oliver, 30), spielte sie in der Show wochenlang den Single. Da fühlte sich Janosch «verarscht».

Auch «Bachelorette»-Gewinner Christian Rauch (34) wurde nicht glücklich. Drei Monate lang waren er und Frieda Hodel (33) ein Paar, bis sie sich von ihm trennte. Weils so schnell ging, bezweifelte Rauch die Echtheit von Hodels Gefühlen. «Wer ist denn nach zwei Wochen schon über die grosse Liebe hinweg? Da merkt man ja gleich, wie ernst es ihr mit der Liebe war.» Noch krasser die mittlerweile verstorbene Zürcherin Sofia (†40), die vor zwei Jahren um Rafael Beutl (30) buhlte: Sie war während den TV-Dreharbeiten sogar verlobt.