Schweizer Stars zeigen ihre Christbäume :  Mein Baum, ein Traum!

Trauffer (37) hat den Grössten: 3,4 Meter hoch ist sein Christbaum. Fürs Schmücken hat er trotzdem nicht am längsten. Diesen Rekord hält Bundesrichterin Cornelia Stamm Hurter (53): Über 15 Stunden dauert es, bis sie den Tannenbaum mit 1000 Figuren behängt hat. Ganz so üppig fällt die Tradition nicht bei allen Prominenten aus – aber sie ist dennoch wichtig. «Sobald die Kerzen brennen, steht für mich die Zeit still», schwärmt Sandra Boner (42). Und auch Francine Jordi (39) kann sich ein Weihnachtsfest ohne Tannenbaum nicht vorstellen: «Er ist der Mittelpunkt unserer Feier. Oft sitzen wir bis spät in die Nacht davor.»