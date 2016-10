Schweizer Models schliessen sich dem Vegan-Lifestyle-Trend an

Vegan-Expertin im Interview

Elif Erisik (40) reitet mit ihrem veganen Restaurant « Elle'n'Belle» auf einer Erfolgswelle und hat kürzlich einen veganen Take Away in Zürich eröffenet. Sie selbst ernährt sich bereits seit mehreren Jahren vegan.

Warum ernähren sich viele Leute nur teilweise vegan?

Hier gilt oft die Devise «As vegan as possible» oder «Jeder Teller zählt» - so bewusst leben, wie es geht, aber mit kleinen Ausnahmen. Das Food-Angebot für Veganer ist vielerorts immer noch relativ klein, bis gar nicht vorhanden. Gerade bei Restaurant-Besuchen, Familien-/Firmenessen oder auf Reisen stehen nur Salat und Pommes zur Auswahl. Auf Dauer kann das zermürbend sein. Deshalb greifen einige zwischendurch auch auf vegetarische Gerichte mit Milch und Eiern zurück. Und dann gibt es natürlich auch die Teilzeit-Veganer, die auf gewisse Gerichte, wie ein traditionelles Käsefondue nicht verzichten wollen.

Wie anstrengend ist es, auch unterwegs die vegane Ernährung einzuhalten?

Gerade in Ländern oder kleineren Städten, wo der Veganismus noch nicht so verbreitet ist, ist es schwieriger. Ein Schoggi-Riegel vom Kiosk, ein Sandwich von der Tankstelle oder Crêpes vom Monatsmarkt liegen meist nicht drin. Veganer wissen sich aber gut zu helfen und haben ihre Tricks und tolle Apps, wie und wo sie zu gesundem, leckerem Essen kommen. Und in asiatischen, italienischen oder orientalischen Restaurants gibt es viele vegane Gerichte, weil sie Pasta ohne Eier und Öl anstatt Butter verwenden. Oder weil Milchprodukte in deren Küchen eh nicht gross stattfinden.

Ist eine vegane Ernährungsweise für Leute, die auf ihre Linie achten müssen, geeignet?

Gesunde, vegane Ernährung basiert per se auf pflanzlichen Produkten, die reich an Vitaminen und auch noch fettarm sind. Gummibärchen, herkömmliche Fast Food-Restaurant-Besuche oder Schokoladen- und Chips-Attacken nach Mitternacht fallen da meist weg. Und somit auch unnütze Kalorien. Somit verlieren die meisten Neu-Veganer zu Beginn einige Kilos und fühlen sich rundum fitter. Es ist aber ein Trugschluss zu denken, vegan alleine macht schlanker. Das Vorurteil, es wird nur Salat und «Körnlipickerzeug» gegessen, ist längst überholt. In unserem Restaurant bieten wir z.B. auch Gerichte wie Burger, Döner oder Tiramisu an, die nicht nur lustvoll-lecker sind, sondern auch auf die Hüften schlagen können.

Gibt es Gründe, warum eine vegane Ernährung bei Models auf gute Resonanz stösst?

Models ernähren sich aus Berufsgründen meist nur von Gemüse, Früchten und ganz wenig Fisch oder Hühnchenfleisch. Früher war das meist eintönig, doch seit der vegane Trend Einzug hält, wird auf der kulinarischen, pflanzlichen Ebene immer mehr geboten. In Grossstädten wie New York, London, L.A. wimmelt es nur so von gesunden, veganen Angeboten, darauf greifen die Models gerne zurück und lassen das Fleisch gleich ganz weg.