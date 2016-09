Glamour-Model Nomi Fernandes wird zum zweiten mal Mutter

Mutterfreuden bei Nomi Fernandes (32): Das Zürcher Glamour-Model ist vergangene Woche wieder Mami geworden. «Mein kleiner Bub ist endlich da. Ich bin so verliebt in ihn», freut sich das mehrfache Covergirl vom «Playboy», das seit Jahren in Los Angeles wohnt. Vater des Jungen ist ein US-Filmemacher.

Nomi hat aus einer früheren Beziehung bereits eine 14-jährige Tochter. Aus ihrer zweiten Schwangerschaft machte sie ein grosses Geheimnis, stellte in den letzten Monaten auf ihre Social-Media-Profile jeweils Fotos von früher, auf denen sie noch kein Babybäuchlein hatte. Jetzt teilt sie ihr Glück aber mit der ganzen Welt.