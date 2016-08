Zumindest räumlich :  Anja Zeidler hats in den «Playboy» geschafft

Jahrelang hat sie davon geträumt. Jetzt hat es Fitnessmodel Anja Zeidler (22) endlich in den «Playboy» geschafft - zumindest ein bisschen. Die Luzernerin, die seit etwas mehr als einer Woche zurück in Kalifornien ist, feierte vergangene Nacht auf dem legendären Anwesen von Magazin-Gründer Hugh Hefner (90). «Ich kann es gar nicht glauben, dass ich in der Original-Playboy-Mansion bin», schreibt sie euphorisch auf Snapchat. Für die «Midsummer's Night Dream» (dt. Sommernachtstraum) Party, zu der Hefner geladen hatte, hat sich Zeidler denn auch richtig heraus geputzt: Ihre Muskeln und Kurven bedeckte sie mit nicht mehr als ein paar schwarzen Stofffetzen und einem luftig umgehängten Kimono. Im Vergleich zu den anderen weiblichen Models, die sich mit ein paar Blättern schmückten, war aber selbst das noch züchtig.

Das Anwesen wurde verkauft

Dass die «Playboy»-Mansion seit ihrem Verkauf im Juni an Glanz verloren hat, schien die gelernte Coiffeuse nicht zu kümmern. Hefners Nachbar, der 32-jährige Milliardär Daren Metropoulos, erwarb das Anwesen für einen unbekannten Preis. Hefner hat aber bis an sein Lebensende Wohnrecht in der Mansion - und den neuen Besitzer dürften seine Model-Partys kaum stören.

Zeidler stellte schon im Frühling klar, dass sie viel vom Männermagazin hält. Sie würde sich für eine Gage auch gern ausziehen. «Der Playboy soll ruhig anklopfen. Ich sehe das als Ritterschlag», sagte sie zu BLICK. «Es muss aber schon ein Cover-Shooting mit grossem Auftritt werden. Für ein Minibild auf Seite 64 zieh ich mich nicht aus.» (meg)