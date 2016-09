Zum 20. Missen-Jubiläum – Melanie Winiger (37) öffnet für BLICK ihr Fotoalbum :  Meine emotionalsten Momente

Miss-Wahl

«Ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass ich ­gewinne. Als mein Name ausgerufen wurde, hatte ich ­Panik. Ich überlegte mir: Was mache ich mit meinem Leben? Ich muss doch morgen ins Gymi.»

Popstar

«Ricky Martin war total speckig. Ich habe mir immer gedacht: Weshalb liess er sich im Gesicht nicht besser pudern? Aber es war süss, er war halt total nervös bei ­seinem Auftritt. Das geht also Superstars nicht anders.»

Motorrad

«Motorradfahren war eine grosse Leidenschaft von mir. Aber ich musste damit auf­hören, weil es zu gefährlich ist. Mein Temperament ist zu gross fürs Töfffahren.»

Freundschaft



«Nadine Strittmatter ist eine meiner besten Freundinnen und ein Beweis, dass tiefe Freundschaften im Showbusiness durchaus möglich sind. Wir müssen uns nicht dauernd sehen, die tiefe Bindung besteht. Sie ist eine wahnsinnig ­intel­ligente und herzliche Frau.»

Filmdebüt

«Die Dreharbeiten zu ‹Achtung, fertig, Charlie!› waren sehr hart. Eigentlich habe ich wirklich die RS gemacht. Tagsüber haben wir gedreht, nachts gefeiert. Heutzutage würde ich das unmöglich durchstehen.»

Freizügigkeit

«Viele denken, diese Szenen aus dem Film ‹Sinestesia› seien romantisch oder gar sexy. Das Gegenteil ist der Fall: 30 Leute stehen auf dem Set rum und beobachten, wie du einen Fremden küsst. Zum Glück hatte ich immer coole Co-Darsteller.»

Grosse Bühne

«Das Moderieren ist neben dem Schauspielern meine grosse berufliche Leidenschaft. Hier sieht man mich mit dem Uefa-General­sekretär Gianni Infantino 2014 bei einer Gala in Genf zur Euro 2020. Damals hätte ich noch nicht gedacht, dass er zwei Jahre später Fifa-Präsident sein würde.»

Indien-Trip

«Ich traf diese Frau auf meiner Indienreise in einem abgelegenen Weiler. Dort war gerade Dorffest, und sie hat mich einfach so zum Tanzen geholt. Seltsamerweise beherrschte ich die Tänze sehr schnell, ich scheine das von meinem Grossvater mütterlicherseits wirklich im Blut zu haben. Die Frau dort in Armut zurücklassen zu müssen, während ich wieder in den reichen Westen reiste, hat mich damals sehr traurig gemacht. Ich muss noch heute weinen, wenn ich daran ­zurückdenke. Aber die Verbindung mit Indien besteht, ich habe ja dort eine Schule eröffnet.»

Party

«Meinen 20. ­Geburtstag haben wir Missen – Karina, Sonja, Anita und ich – als Spice Girls verkleidet bei ‹Benissimo› gefeiert. Wenn ich etwas nicht kann, ist es singen.»

Babybauch

«Ich hatte so grossen Hunger, dass ich während meiner Schwangerschaft sage und schreibe 27 Kilo zuge­nommen habe.»