Zürcherin Andrina kämpft heute bei «The Voice» :  «Ich dachte, ich müsse sterben»

Was für eine Stimme! Die Zürcherin Andrina Rohrbach (21) will sich heute Abend bei «The Voice of Germany» in eines der vier Teams singen. Dazu hat die hübsche Rockerin allerbeste Chancen.

Die gelernte Kauffrau hat dank ihrer Band Underskin bereits langjährige Bühnenerfahrung, unterrichtet gar selbst Gesang. Dennoch gibt sich Andrina bescheiden. Beim Pro-Sieben-Auftritt, der bereits abgedreht ist, komme sie keineswegs souverän rüber. «Ich war so nervös, ich dachte, ich müsse sterben», sagt sie lachend zu Blick am Abend. Kein Wunder, wusste Andrina doch nicht, was sie erwartet. «Ich hatte die Sendung noch nie zuvor geschaut.»

Andrina will am liebsten ins Team von Samu

Die tätowierte Blondine ist bereits die dritte Schweizerin, die dieses Jahr in der deutschen Castingshow ums Weiterkommen kämpft. Und die heimische Konkurrenz hat bisher alle Register gezogen. Um den Brienzer Blues-Sänger Marc Amacher (32) rissen sich die Jurymitglieder Andreas Bourani (32), Samu Haber (40), Yvonne Catterfeld (36) und das Fantastische-Vier-Duo Smudo (48) und Michi Beck (48). Der zweifache Familienvater entschied sich fürs Team von Fanta Vier.

So, wie eine Woche später der Basler Beau Lukas Räuftlin (22). Andrina hegt einen anderen Traum: «Am liebsten wäre ich bei Samu im Team. Er passt als Rocker am besten zu meiner Musik.»

Die Konkurrenz kommt aus der Schweiz

Den Hut zieht sie vor Amacher. «Er ist der absolute Knaller!» Sollte sie heute Abend eine Runde weiter kommen, werden die beiden aber zu Konkurrenten.

Finanziell lohnt sich der Auftritt nur für den Gewinner. Dem Sieger von «The Voice» winken laut Zeitung «Bild» gut 8000 Franken für die erste Single. Für Solo-Auftritte nach der Show gibts etwas mehr als 3000 Franken. Geld kriegt aber nur, wer es in die Live-Shows schafft – pauschal 325 Franken pro Sendung.