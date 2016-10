Von der Prinzessin zur Piratin: Anja Monn in Piraten-Theaterstück

Sie ist die herzigste Piratin der Schweiz. Schauspielerin und Musicaldarstellerin Anja Monn (29) schlüpft im neuen Stück von Andrew Bond (51), «Jackie MacSäbel und die Party Piraten», in die Rolle der furchtlosen Seeräuberin alias Prinzessin Jacqueline-Isabelle. «In mir steckt mehr eine Piratin, ich bin sehr abenteuerlustig», erklärt Monn lachend. «Als Kind wollte ich aber lieber eine Prinzessin sein.»

Mit 18 Jahren ging die gelernte Coiffeuse für drei Jahre nach New York und besuchte die Schauspielschule HB Studio. Schon während ihrer Lehre war sich Monn sicher: «Ich will auf die Bühne.» Zurück in der Schweiz überzeugte sie direkt beim Casting für die SRF-Serie «Best Friends» und verkörperte dort von 2011 bis 2012 die Hauptrolle der Jula.

Als Ausgleich zum Schauspiel liebe Monn es, mit ihrer siebenjährigen Jack- Russell-Hündin Luna durch die Natur zu streifen – ganz besonders jetzt im Herbst, wenn sich die Blätter bunt färben und Halloween vor der Tür steht. «Ich bin ein riesiger Fan von Monstern, Vampiren und Fantasy-Figuren.» Jedes Jahr kauft die Schauspielerin darum Kürbisse, um mit ihrem Freund gruselige Totenkopf-Lampions zu schnitzen.

Das neue Märli-Musical von Andrew Bond tourt ab dem 22. Oktober durch die Deutschschweiz. Mehr als 40 Spielorte sind bis April 2017 geplant. Monn freut sich sehr auf die Zeit und berichtet begeistert: «Es ist ein Mitmach-Stück, bunt, spannend, lustig und aufregend – und auch als Erwachsener kann man sich zurücklehnen und einfach mal wieder Kind sein.»

Weitere Infos und Tickets zu «Jackie McSäbel und die Party Piraten» unter: www.maerlimusicaltheater.ch