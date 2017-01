Zürcher Geschwister schockieren «DSDS»-Jury :  «Ich würde euch im Grusel-Labyrinth sehen»

Nicht erst seitdem das Motto «No Limits» in Kraft trat, ist «DSDS» ein Sammelbecken für merkwürdige Gestalten. Gestern kamen die kuriosesten Kandidaten für einmal aus der Schweiz. Das Zürcher Geschwisterpaar Kuosh (24), genannt Kerry, und Mandy Bahrami (27) wollte die Jury von ihrem Können überzeugen, hinterliess aber in den Gesichtern von Dieter Bohlen (62) und seinen Mitjuroren eher Fragezeichen als Begeisterung.

«Das sind zwei Mädchen, oder?»

Es begann schon, als die beiden Paradiesvögel das Set betraten. «Das sind zwei Mädchen, oder?», fragte Bohlen in die Runde, bevor Kerry sich als Junge preisgab. Während der Performance von Miley Cyrus' «We Can't Stop» wurde die Verwirrung nicht geringer.

Kerry trällerte sich mehr schlecht als recht durch den Pop-Hit, und Mandy tanzte dazu in ihrer Unterwäsche an der Stange. Ab und zu gab es von ihrem Bruder, dem während dem Song ausserdem die Hose runterfiel, einen Klatscher auf den Po.

Die Jury war nicht begeistert

Nach dem bizarren Auftritt musste die Jury erst mal nach Worten suchen. «Das war bestimmt einer der kuriosesten Auftritte, die ich bei ‹DSDS› in dieser Staffel gesehen habe», stellte der Pop-Titan fest.

Bohlen liess kein gutes Haar an der Performance. Auch H. P. Baxxter stichelte: «Wir hatten vor kurzem eine Kandidatin hier, die hat in einem Grusel-Labyrinth gearbeitet. Das wäre für mich der einzige Ort, an dem ich euch sehen würde.»

Shirin David störte die Erotik

Eine ganz besondere Kritik äusserte Shirin David (21). Das Youtube-Sternchen störte sich vor allem am erotischen Grundton: «Ihr seid ja Geschwister. Ich weiss nicht, welchen Film ihr fahrt. Du hast ja performt, als wärst du ihr Pascha.»

Kerry und Mandy mussten also mit leeren Händen zurück nach Zürich fahren. So schlimm fand das schräge Geschwisterpaar das vierfache Nein aber gar nicht. «Es hat Spass gemacht», fasste Mandy die Erfahrung zusammen. (klm)

