Wunderkind Leon Löwentraut zeigt seine Werke heute in Basel :  «Wenn andere schlafen, male ich»

Leon Löwentraut (18), das ist tatsächlich sein Name, wird in der Kunstszene als Jung-Picasso gefeiert. Seine Passion, das Malen, hat er schon mit sieben Jahren entdeckt, in einem Alter, wo andere Buben Fussball spielen. Nicht so Klein Leon. «Ich weiss, das ist aussergewöhnlich. Aber die Freude an Gesichtern, expressiven Farben und abstrakten Motiven habe ich halt früh entdeckt», sagt er.

Der Künstler arbeitet, wenn andere schlafen. «Ich fange zwischen zehn und elf Uhr nachts an und komme meist gegen acht Uhr morgens nach Hause.» Sonst unterscheide er sich nicht gross von anderen Teenagern. «Ich treffe mich mit Freunden, und wir gehen aus.» Zum Glück müsse er keine Angst um seine Zukunft haben. Leon Löwentrauts Werke verkaufen sich nämlich sehr gut. Sammler geben bis zu 16 000 Franken für ein Bild aus.

Shootingstar Leon Löwentraut stellt in der Galerie Loeffel in Basel aus.