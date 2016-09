Wisi Zgraggen aus Erstfeld UR gab nie auf :  Der Bauer ohne Arme

Wenn Bauer Wisi Zgraggen (39) anpackt, dann mit Worten, seinem Lachen und seinem positiven Wesen. Denn Hände hat er keine mehr.

Bei einem Arbeitsunfall mit der Rundballenpresse vor knapp 14 Jahren verlor er beide Arme. Und sagte auf dem Feld beim Unfallort als Letztes: «Ich werde weiterhin Land­wirtschaft betreiben.» Seither macht er es Tag für Tag.

50 Dexter-Kühe

Auf seinem Bielenhof bei Erstfeld UR hält er 50 Dexter-Kühe mit Hilfe seiner Frau Angelika (41), der vier Kinder und seiner Eltern.

«Das Einzige, was ich nicht selber machen kann, ist die Körperpflege, das nervt mich am meisten. Da hilft mir meine Familie», so Wisi Zgraggen, dessen Schicksal im Buch «Bauern­leben» vom Wörterseh Verlag vorgestern auf Platz eins der Sachbuch-Bestsellerliste einstieg.

Heute Abend ist er in der SRF-Sendung «Aeschbacher» zu Gast. Wisi Zgraggen lässt sich von seinem Schicksal nicht behindern und erobert so die Herzen.

http://www.dexterzucht.ch/