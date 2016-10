Wie in den Goldenen Zwanzigern :  Glamour-Fabienne

Mit Talent und Charme erobert Fabienne Louves (30) die Musicalbühnen. In ihrer neusten Rolle verwandelt sie sich in die Sängerin Sally Bowles. Im verruchten Nachtclub Kit Kat, Ende der 20er-Jahre, entführt sie die Gäste in eine Welt voller freudvoller Leichtigkeit und Liebe, aber auch Schmerz.

«Das ist eine grosse Ehre für mich»

Fabienne spielt die Rolle, die Liza Minnelli (70) im gleichnamigen Filmmusical 1972 innehatte. «Das ist eine grosse Ehre für mich», so die Luzernerin, die von der Nachtclubsängerin schwärmt: «Sally fasziniert mich. Sie ist extraor­dinär, sen­sibel, voller Humor und Romantik.»

Eine erste Kostprobe zeigt Louves heute Abend in «Happy Day» (20.10 Uhr, SRF 1).

Fabienne Louves, die 2007 die Castingshow «MusicStar» gewann und dann eine erfolgreiche Solokarriere als Popsängerin mit schweizerdeutschen Liedern startete, wird immer ­öfter für grosse Musicalrollen engagiert. Von «Ewigi Liebi» und der «Kleinen Niederdorfoper», über «Stägeli uf – Stägeli ab» bis zu «Ost Side Story».

«Ich bin glücklich, dass ich die Kombination von Gesang und Schauspielerei auf der Musicalbühne zeigen kann. So kann ich mich in beidem weiterentwickeln», sagt Louves. Vom 19. November bis am 15. Januar 2017 wird sie an vier Abenden pro Woche auf der «Cabaret»-Bühne stehen und Lebenspartner Luca Schneider (28) erst spät sehen. «Er stärkt mir in allem den Rücken, dafür bin ich sehr dankbar und froh.»