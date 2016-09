Whitney Toyloys Profil gehackt :  «Ganz Russland liket jetzt meine Bilder!»

Sie reibt sich verwundert die Augen: Über Nacht quillt das Handy von Ex-Miss Schweiz Whitney Toyloy (26) quasi über. Dabei hat die Lausanner Studentin nichts getan, was die plötzlich auftauchenden, tausendfachen Likes auf Instagram erklären könnte. «Ich hatte plötzlich 2000 oder 3000 Likes auf meinen ersten paar Fotos», sagt sie.

Was ihr beim unerklärlichen Fanansturm besonders komisch vorkommt: «Die meisten kamen aus Russland.» Tatsächlich: Bis vor wenigen Tagen erhielt die Miss Schweiz von 2008 pro Bild zehnmal weniger Likes. Whitney vermutet: «Mein Profil wurde entweder gehackt oder meine Bilder auf einer komischen russischen Website geteilt. Ganz Russland liket jetzt meine Bilder! Dabei war noch gar nie dort.»

Auch wenn sie dem Phänomen wohl nie auf die Spur kommen wird, Whitney freut sich über ihre neuen Fans und scherzt, sie würden sicher nur ihre Katze bewundern. So oder so: Die Schöne will ihre Fanseite ab sofort sicherer machen - sie stellt ihr Profil jetzt ein paar Tage auf «privat». (meg)