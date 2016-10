Weil sie hochdeutsch sprach :  Beatrice Egli in Zürich ausgebuht

Peinlicher Faux-Pas beim Auftritt von Schlagerschätzli Beatrice Egli (28) in Zürich. Im Rahmen ihrer «Kick im Augenblick»-Tour, die sie durch 30 europäische Städte führt, sang die «DSDS»-Gewinnerin 2013 am Montag im Kongresshaus. Statt dem grossen Kick, gab es zunächst jedoch Buhrufe. Was war passiert? «Bei einer Ansage switchte Egli plötzlich zu Hochdeutsch. Das haben viele Zuschauer mit lauten Zwischenrufen quittiert», erzählt eine Quelle gegenüber BLICK.

«Egli war in einer völlig anderen Welt und ist ob der Reaktion sichtlich erschrocken.» Doch die Schwyzerin hat sich charmant aus der Affäre gezogen. «Hier kann ich ja Mundart sprechen», sagte sie und erzählte eine Episode aus dem Touralltag. «Neulich habe ich sogar die Stadt vergessen, in der ich auftrat. Deshalb hat mir die Crew heute überall Züri, Züri, Züri hingeschrieben.»

Den Ausrutscher hat sie unverzüglich ausgebügelt. Mit einer emotionsgeladenen Show voller eigener Hits und Covers. Darunter auch ein knackiges Rock-Medley. Die Single-Lady schäkerte ständig mit dem gutaussehenden Gitarristen Eddie. Die Gelegenheit, den Patzer gänzlich vergessen zu machen, bietet sich bereits am kommenden Sonntag erneut in Zürich. Anlässlich der grossen «Schlagernacht des Jahres 2017» im Hallenstadion mit Semino Rossi, Ross Antony oder den Paldauern hat Beatrice Egli die nächste Chance, die Herzen der Fans zum Brennen zu bringen. (dab)