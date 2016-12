Vujo zeigt seine neue Freundin :  Sie ist die Herrin des Rings

Das ist sie also! Vujo Gavrics (30) neue Freundin. Die Herrin seines Rings, den er vor kurzem bei der «Bachelor»-Moderation im Zürcher Kaufleuten präsentiert hat. Lange wollte er nicht verraten, wer die neue Frau an seiner Seite ist. Jetzt steht der Ex-Bachelor ganz offen zu seinem Liebesglück.

Stolz präsentiert Vujo seine Liebste auf Instagram. Darauf zu sehen: Eine blonde, junge Frau, die im Zürcher Weihnachtsdörfli sitzt und Glühwein trinkt. Besonders herzig: Auf dem Schoss der Schönen sitzt ganz vertraut Vujos kleine französische Bulldogge «Mamba». «Zwei Blinde», kommentiert der 30-Jährige neckisch das Bild. Kurz darauf folgen noch weiter Schnappschüsse seiner Freundin, den ehemaligen Bachelor muss es wirklich erwischt haben.

Model und bekannt in der Promi-Szene

Wie ein Insider gegenüber BLICK erzählt, ist Vujos Freundin in der Schweizer Promi-Szene keine Unbekannte. Die Zürcherin ist Mitte zwanzig und soll als Model arbeiten. Nebenbei studiere sie auch.

Kennengelernt haben sich die beiden diesen Herbst durch gemeinsame Freunde. In den letzten Wochen hat Vujo immer wieder Fotos seiner Liebsten auf Instagram gepostet. Doch die Schnappschüsse zeigten das Model entweder verschwommen oder bloss in der Rückenansicht.

Bereits verlobt

Nun hat das Versteckspiel also ein Ende. Der 30-Jährige ist über beide Ohren verliebt und will das offenbar auch zeigen. Gestern Abend zeigten Vujo und seine Liebste im «The Studio» im Ringer Hauptgebäude ungeniert, küssten sich vor aller Augen verliebt. Laut Aussagen von Freunden des Ex-Bachelors sollen er und seine schöne Freundin bereits verlobt sein. Das würde auch den Ring an Vujos Finger erklären. Das Model selbst trägt aber keinen Ring am Finger.

So läuft es wenigstens für einen Bachelor in der Liebe rund! Hoffen wir, dass die noch frische Liebe bei Vujo etwas länger hält. Der aktuelle Rosenkavalier Janosch Nietlispach (28) hat wegen seiner Sex-Beichte (BLICK berichtete) gerade ganz schon Ärger im Liebes-Paradies. (brc)