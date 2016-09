So glamurös ist Xenia Tchoumis Arbeitsalltag als Fashion-Bloggerin

«Das ist wie ein Ritterschlag. Es zeigt, dass sich die Designer bewusst sind, wie stark meine Meinung über ihre Kollektion gewichtet wird», sagt Xenia Tchoumitcheva (28), die vor zehn Jahren zur Vize-Miss-Schweiz gewählt wurde.

Heute nennt sie sich Xenia Tchoumi, ist Star-Bloggerin und «Fashion influencer»: Was sie trägt, was sie auf den Social-Media-Plattformen – allen voran Instagram und Snapchat – postet, wird geteilt, gekauft, getragen. So besteht das Leben der Tessinerin mit russischen Wurzeln und Wohnort London mittlerweile aus Posen und Posten.

«Es ist wichtig, Fans mit Fotos, Tipps und Selfies am eigenen Alltag teilhaben zu lassen», so Xenia, die mehr als 900'000 Instagram-Follower hat. Längst sind die grossen Magazine auf sie aufmerksam geworden. Mit eigenen Fotostrecken und Interviews wird sie in der nächsten Ausgabe der Hochglanzmagazine «Vanity Fair», «Elle» und «L’Officiel» zu sehen sein.

Ihr Arbeitstag? Eine Mischung aus Jetlag, Glamour und vielen Selfies, begleitet von immer mehr Fans. Diese warten auf Xenia, bevor sie zur nächsten Show geht. «Sie und Street-Style-Fotografen wollen sehen, was ich trage, was Trend wird.» Ihre Arbeit dauert oft 14 Stunden am Tag, für die Fotos und Interviews trägt sie bis zu fünf verschiedene Glamour-Outfits. Xenia gefällts: «Mein Arbeitstag ist intensiv und sehr, sehr cool.»