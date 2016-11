Videopremiere von Grand Cannon :  Mundharmonika-Star Pfuri Baldenweg wird heute 70

Er hat sein Leben dem Blues gewidmet – und steht doch immer auf der Sonnenseite. Pfuri Baldenweg (70) hat mit seiner Mundharmonika schon «mehrere Tausend Konzerte» gespielt, wie er stolz sagt. Zum Höhepunkt trat er mit seiner Kultband Pfuri, Gorps und Kniri 1979 an der Seite von Peter, Sue & Marc beim Eurovision Song Contest an. Auch beim Montreux Jazz Festival war seine Truppe zweimal zu Gast, und beim Roskilde-Festival in Dänemark staunte selbst Reggae-Legende Bob Marley († 36), wie die Trash-Band einen Gartenschlauch als Posaune einsetzte. «Es waren verrückte Reisen durch Europa und eine unvergessliche Zeit», erinnert sich Pfuri.

«Ich sehe mich als Weltbürger»

Mit seiner Frau, Kunstmalerin Marie-Claire Baldenweg (62), lebte er dann 20 Jahre lang im australischen Byron Bay, wo sie ihre drei Kinder aufzogen. «Ich sehe mich als Weltbürger. Uns war es aber auch wichtig, dass unsere Kinder ihre Wurzeln kennen, deshalb sind wir in die Schweiz zurückgekehrt», so Pfuri.

Sein neustes Projekt ist das Funk-Blues-Trio Grand Cannon, das er mit Ex-Mitmusiker Kniri Knaus (71) und Gitarrist Zach Prather (64) gründete. Zum 70. Geburtstag von Pfuri Baldenweg sehen Sie heute exklusiv auf Blick.ch das neue Video «I Don’t Know». Der Sänger geniesst den Tag an der Sonne. «Auf einer kleinen Insel in der Karibik, am Strand, mit meiner Frau und einem kühlen Drink.» So schön kann das Leben sein, wenn man den Blues hat.