Verplappert sich hier der Bachelor an seinem Kampf? :  «Es ist fraglich, ob meine Freundin hier war»

Gestern Abend feierte Bachelor Janosch Nietlispach (28) sein Kickbox-Comeback mit Erfolg. Der Hüne konnte seinen Kontrahenten, den Rumänen Danut Hurduc (26), bezwingen und sich anschliessend feiern lassen.

«Es war ein taffer Fight»

«Er hat mich zwei drei mal richtig hart getroffen. Es war ein taffer Fight!», sagte ein sichtlich erleichterter Janosch nach dem Kampf zu BLICK. Der Rumäne teilte kräftig aus, nach einem Ausrutscher in der zweiten Runde landete der Bachelor gar auf dem Rücken. Genützt hat es Hurduc nichts, am Ende blieb der Titel bei Janosch. Auch weil der lautstarke Unterstützung im Publikum hatte?

Die Halbfinalistinnen jubeln für Janosch

In den ersten Reihen sassen nämlich nicht nur Janoschs Familie, sondern auch die drei Bachelor-Halbfinalistinnen Arina (22), Laura (28) und Kristina (22). Vor allem Arina konnte während dem Kampf kaum stillsitzen: «Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich war voll dabei. Ich wollte unbedingt, dass Janosch gewinnt.» Sie wurde nicht enttäuscht und Janosch freute sich natürlich über ihre Leidenschaft: «Arina steht mir sehr nah. Es ist dann auch schön wenn man sie im Ring hört.»

«Es ist fraglich, ob meine Freundin hier war»

Doch sass im Publikum wirklich, wie angekündigt, auch die Gewinnerin der Staffel? Vesna war nämlich verhindert und deshalb stellte auch gleich der Bachelor selbst diese Frage: «Es ist fraglich ob meine Freundin hier war, denn Vesna (23) konnte leider aus privaten Gründen nicht dabei sein. Sie musste wegen einem Todesfall nach Serbien fliegen, was mir sehr leid tut für sie. Das schwirrte auch in meinem Hinterkopf während der Vorbereitung, da ich ihr sehr nahe stehe. Es war aber schön, dass alle Ladys mich unterstützt haben.»

Man darf also am Montag weiterhin gespannt sein, wem der Bachelor am Montag eine Rose, und im Finale dann sein Herz, schenkt. (meg/klm)