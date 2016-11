Tourismusdirektor will Motz-Rima von seiner Stadt überzeugen :  «Schau mal, Marco, so schön ist unser Davos»

Marco Rima (55) wollte der Schweiz mit seiner Teilnahme bei «Spiel für dein Land» laut eigener Aussage «keine Schande» machen – und beleidigte gestern Abend in der Länder-Quizshow ganz Davos GR. Dass er eine Frage zum Bündner Skiparadies – im Gegensatz zur Konkurrenz aus Deutschland und Österreich – falsch beantwortete, war ihm offensichtlich peinlich. Dumm nur, dass er dann sein Mundwerk nicht stoppen konnte: «Nichts gegen die Davoser. Geile Hockeymannschaft, super nette Leute, aber die Stadt ist zum Kotzen.»

Eine persönliche Führung für Rima

Hoppla, das ist nicht die feine Art. Der Davoser Tourismusdirektor Reto Branschi (57) beweist aber Humor. «Wenn Marco Rima etwas sagt, dann immer mit einem gewissen Spassfaktor», sagt er zu BLICK. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das ernst gemeint hat.» Ausserdem sei er ihm schon zweimal in Davos begegnet. So schlimm könne er die Stadt also nicht finden.

Reto Branschi heisst Rima in Davos auch nach wie vor herzlich willkommen. «Schau mal, Marco, so schön ist unser Davos», meint er und bietet dem Komiker sogar an, ihn selbst davon zu überzeugen. «Ich mache gerne eine persönliche Führung mit ihm und zeige ihm die schönen Seiten der Stadt», sagt er und setzt noch einen drauf: «Wir laden Marco ein und zeigen ihm das ganze Davos und zwar solange, bis es ihm gefällt.» (kyn)