Tosca Rivola verdreht in der Erotik-Show «Ohala» allen den Kopf :  «Mein Papi muss halt ein paar Mal wegschauen»

«Ich zeige mit meinem Ring eine Burlesque-Darbietung. Dabei bin ich eine der wenigen, die sich fast ganz ausziehen», sagt die Autodidaktin Tosca Rivola (24)

«Seit Jahren bin ich fasziniert von der Kombination aus Erotik und Akrobatik. Zu Hause habe ich Youtube-Videos angeschaut, mir so alles selbst beigebracht und meine Choreografie erstellt.»

Tosca Rivola ist eine Weltenbummlerin. Geboren ist sie auf Hawaii (USA), mit ihrer Familie lebte sie in Suhr AG, in Prag und nun seit fünf Jahren in Los Angeles. «In Prag hat man meine erotische Kunst nicht so verstanden wie in den USA.» Doch die Artistin kommt auch gerne in die Schweiz, spricht perfekt Schweizerdeutsch, auch wenn sie nur vier Jahre hier lebte. «Ich liebe die Luft, die Stimmung in den Städten und die Leute», schwärmt Tosca Rivola, die auch ihre Kostüme selbst designt.

«Ich stöbere gerne auf Flohmärkten. Wenn ich Federn oder Ähnliches sehe, kaufe ich es und klebe oder nähe es an etwas, was ich habe.» Wenn sie sich am Abend lasziv zum Showthema Scandalo auszieht, will sie für keinen Skandal sorgen. Denn im Publikum sitzen auch ihre Eltern und Grosseltern. «Meine Mutter ist grosser Fan meiner Kunst. Mein Papi muss halt ein paar Mal wegschauen», sagt sie lachend.