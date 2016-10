Topmodel Anja Leuenberger über die Schattenseiten des Erfolgs :  «Im Modelbusiness wird man rasch zu einem Stück Fleisch»

Topmodel Anja Leuenberger (24) ist international erfolgreich. Für die Sihlcity Fashionweek machte die Aargauerin Halt in Zürich und sprach mit BLICK über die Schattenseite der Modelkarriere. «Es gibt viele Situationen, wo ich nicht wie ein Mensch behandelt werde», sagt sie.

«Jeder will ein Stück vom Kuchen»

Erst vor drei Wochen habe sie an der New Yorker Fashion Week fünf Stunden lang in hohen Schuhen stehen müssen, ohne sich nur einmal hinsetzen zu können. «Ich finde, man ist schnell ein Stück Fleisch, wenn man gut arbeitet und Geld macht. Jeder will ein Stück vom Kuchen und seine Prozente. Der Nachteil ist für mich, dass schnell vergessen wird, dass man ein Mensch ist.»

Wie sehr einem der Stress des Model-Lebens zusetzen kann, zeigte auch Leuenbergers Zusammenbruch im vergangenen Februar: Das Model war während der Fashion Week im Backstagebereich einer Show ohnmächtig geworden und berichtete bei Facebook von der schlimmen Erfahrung. Schon damals kritisierte sie: «Die Casting Direktoren, Designers, Stylisten und wir Models sind nicht immer gut drauf. Es kommt auch vor, dass man nicht wie ein Mensch mit Gefühlen behandelt wird» (kad)