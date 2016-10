«The Voice»-Wunder Marc Amachers Grosspapi fand seine Gitarre im Container :  Der aus dem Chübel kam

Vor ihm machen die ganz Grossen den Kniefall: Der Brienzer Blues-Musiker Marc Amacher (32) begeisterte am Donnerstagabend bei «The Voice of Germany» tausende TV-Zuschauer und die Jury um «Auf uns»-Star Andreas Bourani (32), Samu Haber (40), Yvonne Catterfeld (36) und das Fantastischer Vier»-Duo Smudo (48) und Michi Beck (48). Letzterer forderte vom Stimmwunder mit Gitarre im Arm gar drei Zugaben. Eine Premiere auf dem «Voice»-Parkett - und ein Ritterschlag für den Schweizer!

«Hier Märcu, schau mal, ob du mit der noch was anfangen kannst»

Hinter dem grossen Star im deutschen TV steckt ein ganz einfacher Mann. Die Gitarre, mit der der gelernte Strassenbauer und Radioverkäufer die Zuschauer begeistert, kommt aus dem Abfall! «Mein Grosspapi fand sie vor zwanzig Jahren vor seinem Haus in einem dieser grauen Ochsner-Chübel», erzählt Amacher gegenüber BLICK. «Er zog sie raus, brachte sie mir mit und meinte: Hier Märcu, schau mal, ob du mit der noch was anfangen kannst.» Für den Musik-begeisterten Brienzer Buben war das ein Geschenk des Himmels. Jahre später aber langweilt ihn das Instrument. «Da habe ich sie in drei Tagen selbst zur Elektro-Gitarre umgebaut», so Marc.

Obwohl er nicht vom Fach ist, sei das keine grosse Sache gewesen. Das Wissen dazu habe er sich bei Bekannten und im Internet zusammen gesucht. Marc kommt auf den Heimwerker-Geschmack und baut auch selbst Slide-Röhrli aus Flaschenhälsen, um Open-Tune zu spielen. «Wie die Dire Straits damals.»

«Ich bin ein Ruechi»

Doch es ist vor allem seine heisere Steven Tyler-Stimme, mit der der zweifache Familienvater punktet. «Ich bin halt ein Ruech und habe Freude am Leben», erklärt Marc ganz nüchtern. «Ich rauche ab und zu und singe viel. Kein Wunder, klinge ich so heiser.» Genau dies hat Marc, der keinen Schluck Alkohol trinkt, zum Stimmwunder gemacht.

Ein Wermutstropfen bleibt bei seinem Erfolg: Sein Grosspapi kann Marcs grossen Auftritt nicht mehr erleben. Er ist vor zwei Jahren gestorben.