«The Voice»-Star Lukas Räuftlin :  Seine Narbe kommt nicht vom Singen

Er ist bereits der zweite Schweizer Musiker, der Deutschland erobert. Nach Blueser Marc Amacher (32) schaffte es auch Lukas Räuftlin (22) aus Ziefen BL in der ProSieben-Casting-Show «The Voice of Germany» eine Runde weiter. Von den Coaches Andreas Bourani (32), Samu Haber (40), Yvonne Catterfeld (36) und das Fantastische-Vier-Duo Smudo (48) und Michi Beck (48) wollten erneut Letztere den Strahlemann in ihrem Team haben.

Privat ist der gelernte Zimmermann ebenso aufgekratzt wie auf der Bühne – und trug davon einige Blessuren davon. Die Narbe auf seinem linken Unterarm stammt von mehreren Unfällen. 2009 brach sich der Beau beim Snowboarden Elle und Speiche. «Bei der letzten Talabfahrt rutschte ich auf einer Eisfläche aus», erzählt er BLICK.

Fünf Monate später war Räuftlin erneut übermütig. Auf einem Spielplatz rannte er auf einer Drehscheibe. «So schnell ich konnte» – und knallte mit Oberkörper und Arm auf die Kante. «Ich habe mir den Arm an der gleichen Stelle wieder gebrochen.» Lachend fügt er hinzu: «Das ist typisch für mich.» Als er danach seine Lehre als Zimmermann begann, war sein Arm noch nicht richtig verheilt, verbog sich und musste zweimal operiert werden. Die Narbe störe ihn nicht. «Sie gehört zu mir.»

Heute Abend haben die Coaches wieder die Chance, ein Talent aus der Schweiz in ihr Team aufzunehmen. Die Zürcherin Andrina Travers (21) will die Jury bei «The Voice of Germany» überzeugen.