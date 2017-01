Tami Nomal! :  Wo guckst du hin, Erich?

Was für ein Hingucker! Viola Tami (35) in sexy Unterwäsche. Aber Erich Vock (54) hat in seiner Rolle als Conrad Hoby zurzeit andere Sorgen. Sein Blick schweift in die Ferne. «Wir müssen zusammen eine Leiche beseitigen», sagt Tami und lacht. «Wenn das bloss das einzige Problem wäre», entgegnet Vock amüsiert.

Peinlichkeiten sind programmiert

BLICK war dabei bei den letzten Proben von «Ausser Kontrolle», dem neuen Stück mit Viola Tami und Erich Vock, das am Mittwoch Abend im Zürcher Bernhard Theater Premiere feierte. Es ist eine Adaption des Lustspiels «Out of Order» von Erfolgsautor Ray Cooney (84). Dieser landete damit Anfang der 90er-Jahre in London einen Sensations-Hit.

Thema des Schwanks: Liebe am Arbeitsplatz! Ein bürgerlicher Politiker lässt sich mit einer Sekretärin der Gegenpartei ein und verabredet sich mit ihr in einem Hotel. Peinlichkeiten sind programmiert! «Die Affäre gefährdet die private und politische Zukunft meiner Figur», erklärt Vock. «Es gibt ein Riesendurcheinander.»

Tami und Vock haben denselben Humor



Tönt brisant, ist für die Zuschauer aber vor allem eines: lustig. «Mit wenig Stoff auf der Bühne zu stehen, macht mir nichts aus. Solange es zur Rolle passt», sagt Tami zu ihrem knappen Outfit. Lachend ergänzt sie: «Aber natürlich gibt es in so einem Kostüm einen zweiten Check im Spiegel, bevor man auftritt.»

«Ausser Kontrolle» ist bereits das achte gemeinsame Stück von Vock und Tami. «Wir haben denselben Humor, das erleichtert einiges», sagt der Theater-Mann. «Und das sorgt auch immer für viel Gelächter.» Zwischen ihnen passe es perfekt, ergänzt Tami und sagt mit einem Augenzwinkern: «Ich würde es mir im wahren Leben eventuell sogar eine Sekunde lang überlegen, wenn Erich mich fragen würde, ob ich ihm beim Beseitigen einer Leiche behilflich sein könnte.»