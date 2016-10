«Tagesschau»-Frau Angélique Wälchli :  Langfinger crasht ihre Hochzeit

Die eigene Hochzeit sollte ein ganz besonderer Tag sein. Auch für «Tagesschau»-Moderatorin Angélique Wälchli (40) war er das – abgesehen davon, dass die Hochzeitsgesellschaft nicht ganz unter sich war.

Vor kurzem gab sie ihrem langjährigen Freund, mit dem sie zwei Söhne hat, bei strahlend schönem Wetter das Ja-Wort. Mitten unter den Gästen: ein Hochzeits-Crasher. Ein Fremder hatte sich bei der Feier unter freiem Himmel unter die Familienmitglieder und Freunde gemischt.

Ihr Sohn bemerkte den Störenfried

Ohne zu fragen oder sich vorzustellen, habe sich der Unbekannte einfach so am Buffet bedient, erzählt die News-Frau «Glanz & Gloria». Schwierig war das allerdings nicht. «Ich war in meinem eigenen Film. Ich habe rundherum nichts wahrgenommen. Erst mein Sohn hat mich auf den ungebetenen Gast aufmerksam gemacht», erzählt die frisch Verheiratete lachend. Wälchli, die jetzt offiziell Beldner heisst, nimmt die hinterhältige Aktion locker. Bleibt zu hoffen, dass sie auch in der Ehe so gelassen sein kann. (kyn)