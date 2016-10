SRG-Ombudsmann Roger Blum verlangt Untersuchung zu «Verstehen Sie Spass?»-Blackfacing «Es gab eine ganze Anzahl Beanstandungen»

Jetzt lachten auch die Zuschauer in Deutschland über den Blackface-Sketch mit Röbi Koller (58). In der Schweiz soll das Ganze aber noch ein Nachspiel haben, kündigt der Ombudsmann der SRG an.