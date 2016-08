SRF auf den Hund gekommen :  Monika Fasnachts Filou wird zum Star

Monika Fasnacht (52) ist nicht nur eine Jass- sondern auch eine Tierfreundin. Nun kriegt die Moderatorin ab Januar 2017 eine eigene Sendung zum Thema auf SRF 1. Zusammen mit ihrem Hund Filou reist Fasnacht auf der Suche nach den «schönsten, berührendsten und spektakulärsten Tiergeschichten» durch die Schweiz. Die Sendung drehe sich nicht nur um Haus- sondern auch um Wild- und Nutztiere und bringe den Zuschauerinnen und Zuschauern deren Besitzer näher. Geplant sind zehn Folgen, die jeweils sonntags um 18.15 Uhr auf SRF 1 zu sehen sein werden.

Fastnacht ist auch Hundecoach

In der Sendung kann Fasnacht ihre Leidenschaft zum Moderieren mit ihrer Tierliebe verbinden. Die Moderatorin moderiert nämlich nicht nur den «Samschtig-Jass», sondern bietet auch Hundekurse an. Während zwei Jahren hat sie sich in Konstanz zum Hundecoach ausbilden lassen und darf durch Weiterbildungen in der Schweiz Sachkundenachweis-Kurse geben. So dürfe man sich nicht nur auf Unterhaltung freuen, sondern auch auf wissenswerte und nützliche Informationen.

Für die Sendung sucht SRF noch Kandidaten mit spannenden Geschichten rund um das Thema Tiere. Wer ein spezielles Erlebnis oder eine besondere Herausforderung zum Thema durchmachte, kann sich unter tiergeschichten@srf.ch melden. (klm)