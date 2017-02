Sogar unsere ESC-Hoffnung von Timebelle mags hart :  Miruna legt Männer in Ketten

Die rumänische Schönheit Miruna Manescu (27) gibt nicht nur gern den Ton an, sondern auch den Takt vor. Am Sonntag gewann sie mit ihrer Band Timebelle die Schweizer ESC-Entscheidungsshow.

Mit viel Sexappeal und dem Song «Apollo» wird das Trio am 11. Mai die Schweiz in Kiew vertreten. Doch Miruna, die sympathische Sängerin, die in Bremgarten BE wohnt, gerne Tee mit Honig trinkt und gemischten Salat isst, hat es faustdick hinter den Ohren. In einem Musikvideo ihrer ehemaligen rumänischen Band Shaka Muv agiert sie als Domina.



Sie hält zwei Sklaven an Ketten, räkelt sich in schwarzer, enger ­Lederkorsage und nimmt sich die Männer zur Brust. Eine Kunstform oder Sadomaso? «Der Videoclip mit dieser Art von Stilmitteln ­entstand vor fünf Jahren in Rumänien», sagt Miruna. Konkreter möchte sie sich dazu nicht ­äussern.