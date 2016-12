So tickt das «Bachelor»-Paar :  «Kristina hat die Hosen an»

BLICK: Auf einer Skala von eins bis zehn: Wie verliebt seid ihr?

Janosch: Sie ist auf Stufe acht, ich auf neun. Ich liebe sie mehr als sie mich.



Habt ihr euch denn schon die magischen drei Worte gesagt?

Kristina: Nein.

Janosch: Sag du’s zuerst!

Kristina: Nein.

Janosch: Wir schreiben uns schon SMS, dass wir uns mehr als gern haben. Aber wir hatten ja noch nicht mal unser erstes richtiges Date. Das sparen wir uns auf. Dann sehen wir, was von ihr kommt.

Kristina: Von mir?

Janosch: Jawohl.



Was braucht es, damit man sich seine Liebe gesteht?

Janosch: Darüber haben wir schon gesprochen, sag du’s.

Kristina: Nein, du.

Janosch: Sag du mal was.

Kristina schweigt.

Janosch: Ich habe mich bei Kristina sehr schnell sehr wohlgefühlt. Aber Liebe ist bedingungslos. Wir sind noch am Anfang der Beziehung und lernen uns besser kennen. Die Liebe kommt erst mit der Routine. Irgendwann wird Kristina es mir schon sagen.

Kristina: Ach ja? Und du mir nie, oder wie siehts aus?

Auch ohne Liebe – Sex hattet ihr schon?

Janosch: Wir kreieren sogar schon eigene Stellungen! Die sind so heiss, dass wir sie erst erfinden mussten. Unsere Lieblingsstellung nennen wir Krija – sprich: Kritschei – für Kristina und Janosch. Der Mann führt ...

Und wer hat bei euch ausserhalb des Bettes die Hosen an?

Kristina: Ich!

Janosch: (rollt mit den Augen) Am Montag habe ich sie einmal im TV zurechtgewiesen. Da war ich stolz, die Zügel in der Hand zu haben. Sonst steh ich nämlich unter ihrem Pantoffel. Das war mir von Anfang an klar, schliesslich ist sie Serbin.

Kristina, was liebst du an Janosch?

Kristina: Er ist der Schönste und der beste Küsser, den ich je hatte.

Für ihn war die erotischste Frau aber Finalistin Arina.

Kristina: Das hat er nicht so gemeint.

Janosch: Das ist mir so rausgerutscht. Arina kommt nicht annähernd an Kristina heran.

Das Paar flüstert sich etwas zu.

Kristina: (zischt) Du bist so ein Pisser!



Was stört euch aneinander?

Janosch: Ich habe eine Weile gebraucht, um ihren Sarkasmus zu verstehen. Der ist schon extrem. Mittlerweile liebe ich ihn aber. Etwas zu sagen und nicht ernst zu meinen, ist ein wichtiger Teil unserer Beziehung geworden.

Welche war die peinlichste «Bachelor»-Szene?

Janosch: Dein Glace-Schleck-Moment in der Unterführung! Du und Vesna saht aus wie die grössten Kanaken von Spreitenbach!

Kristina: Es war aber Schlieren!

Ihr könntet das erste «Bachelor»-Paar werden, das wirklich zusammenbleibt. Wie lang gebt ihr eurer Liebe?

Kristina (zwinkert): Vier, fünf Monate.

Janosch (lacht): Sechs.