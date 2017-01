Snapchat-Video :  «Bachelor»-Céline gibt ein Hand-Solo

Sie wollte eigentlich ihr Schmuddel-Image ablegen und seriöser werden. Doch Ex-«Bachelor»-Kandidatin Céline Schiess (21), besser bekannt als Busen-Céline, kann die Finger nicht von der Kamera lassen.

Nachdem sie sich gestern in einem Snapchat-Video lustvoll mehrere Bananen in den Mund geschoben hatte, legte sie selbst Hand an. In aufreizenden Dessous räkelte sich die Ex-Coiffeuse auf dem Bett, schob ihre Finger ins Höschen und verwöhnte sich selbst. Ihre Fans konnten dank Social Media quasi live dabei sein. Frech fragte sie dazu: «Wer will anpacken?»

Sie packt an und aus

Wem das zu viel ist, der kann die Zürcherin auch auspacken (lassen). Erst vor zwei Wochen brachte Céline den US-Trend Rinsing (dt. Spülen) in die Schweiz. Dabei schicken fremde Männer mehr oder weniger luxuriöse Kleiderstücke an Social-Media-Frauen. Im Gegenzug erhalten sie ein Video, auf dem die Frau die Kleider auszieht. Bei Céline ist Mann schon mit rund sechs Franken dabei. (meg)