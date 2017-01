Sie hat einen neuen Job :  Sara machts als Schuh-Sheriff

Sara Bachmann (37) hat einen neuen Job: «Ich gehe an Events, um Schuhe der Prominenten unter die Lupe zu nehmen. Wenn sie mir nicht gefallen, werden sie sofort ausgetauscht.» Die Kriterien der bekannten TV-Moderatorin («Sara machts») sind knallhart: «Bei einem Anlass haben Frauen Absätze zu tragen.» Und bei einem schlichten Kleid müssten die Schuhe das Highlight sein. Selbst wenn sie mal ausgefallen oder glitzrig sein sollten.

«Ich habe mehrere Hundert Paar Schuhe»

«Sind sie nicht modern, werden sie ausgezogen, und von mir gibts neue.» Diesmal machts Sara im Auftrag von Vögele Shoes. Bei ihren Einsätzen wird sie von einem «Schuhmobil» begleitet. «Wenn ich jemanden davon überzeuge, dass mein Geschmack der bessere ist, müssen die Damen ihre Designer-Treter natürlich nicht ganz abgeben.» Was ihr bei Frauen gefällt, weiss sie genau, denn sie selbst ist ein grosser Schuhfan. «Ich habe mehrere Hundert Paar.»

Auch Männern schaut sie auf die Füsse

Sara macht künftig nicht einmal vor Männern halt. «Bei ihnen wirds schwieriger, da muss ich mich erst noch mit den aktuellen Trends auseinandersetzen», sagt sie lachend. «Mir gefallen leicht klobige Boots und Turnschuhe. Lackschuhe finde ich nicht so prickelnd.» Sara, die bis August zehn Jahre lang in ihrer Sendung jede Woche verschiedene Berufe ausprobierte, ist sich für nichts zu schade. Vor der Kamera verlegte sie Teppiche, schrubbte Dächer und kroch in Öltanks. Für ihren Sheriff-Job wird sie bei Bedarf auch mal vor Ort Schuhe putzen.

Was Sara mit den Prominenten erlebt, wie sie auf ihre Kritik reagieren und wer sich wirklich etwas Neues verpassen lässt, wird sie für Youtube filmen und auf Social-Media-Plattformen im Internet zeigen. Eines ist klar: Auf leisen Sohlen wird Sara Bachmann nicht unterwegs sein.