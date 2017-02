Schweizer Oscar-Hoffnung Timo von Gunten trifft Emma Stone :  Hollywood et le TGV

Der Schweizer Jungregisseur Timo von Gunten (27) will hoch hinaus! Eben erst wurde der Filmemacher für seinen Kurzfilm «La femme et le TGV» für einen Oscar nominiert, schon mischt er sich unter die Hollywood-Stars. Von Gunten war gestern Mittag in Beverly Hills Gast beim traditionellen Oscar-Lunch, einem Mittagessen für alle Nominierten, bevor die Academy zum prominenten Gruppenfoto bittet. «Ich fühle mich in ein Märchen versetzt», schwärmte von Gunten im BLICK von seiner Oscar-Nomination. «Ich werde glücklich bis ans Lebensende leben.» Nun geht sein Märchen also noch weiter.

Selfies mit Emma Stone und Jeff Bridges

Der 27-Jährige zeigt sich beim Promi-Lunch alles andere als scheu und geht mit den US-Filmstars auf Kuschelkurs: Da ein Selfie mit Emma Stone (28), die für ihren Hit-Film «La La Land» als beste Schauspielerin nominiert ist. Dort ein Foto mit Jeff Bridges (67), der als bester Nebendarsteller in «Hell or High Water» ein Goldmännchen abholen möchte.

Schweizer Film-Duo fühlt sich unter den Hollywood-Stars wohl

Immer an von Guntens Seite: sein Produzent Giacun Caduff (38). Auch er posiert fröhlich für ein Selfie mit Sänger und Schauspieler Justin Timberlake (36). Die Bilder machen klar: Das Schweizer Filmduo fühlt sich unter den Hollywood-Stars sichtlich wohl.

Ob Timo von Gunten mit «La femme et le TGV» den Oscar tatsächlich nach Hause holt, zeigt sich am 26. Februar. Dann wird der begehrteste Filmpreis der Welt zum 89. Mal im Dolby Theatre in Los Angeles verliehen.