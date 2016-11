Schweizer Moderatorin zeigt ihren neuen Freund :  Alexandra Maurer badet im Liebesglück

Sie ist jung, schön, erfolgreich. Und jetzt scheint sie auch noch ihr Liebesglück gefunden zu haben. Wie BLICK weiss, hat die Zürcher TV-Moderatorin Alexandra Maurer (34) ihr Herz an einen Mann aus London verschenkt.

Kennengelernt haben sich die beiden über die irische Fernsehmoderatorin Laura Whitmore (31). Nicht aussergewöhnlich, schliesslich ist Maurer beruflich nicht nur in Deutschland und der Schweiz unterwegs, sondern auch in England.

Maurer spricht mit ihrem Freund nur Englisch

2012 lebte Maurer noch mit ihrem damaligen Freund, dem Marketing-Manager Steffen, in einer gemeinsamen Wohnung in Bassersdorf ZH. Sie sprach gar von Hochzeit und Kindern. Doch die Beziehung zerbrach nach fünf Jahren.

Nun hat die schöne Moderatorin aber scheinbar den richtigen Mann gefunden. Ob ihr süsser Akzent den älteren Londoner, mit dem sie nur Englisch spricht, verzaubert hat?

Schliesslich verhalf ihr der Akzent schon einmal zu grossem Glück. So sagte Maurer im vergangenen Jahr im Hinblick auf ihren Job als «Got To Dance»-Moderatorin beim deutschen Sender ProSieben zu BLICK: «Mein Schweizer Akzent kommt hier super an.» Und weiter: «Ich spreche so, wie mir der Schnabel gewachsen ist.» Auf Snapchat zeigt sie stolz ihre neue Liebe und badet, wortwörtlich, im Liebesglück. (bnr/paf)