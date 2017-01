Schlagersängerin Linda Fäh (29) sünnelet auf Lanzarote :  So bereitet sich Linda auf die Hochzeit vor

Sünnelen, durch die Dünen düsen und dabei noch die Hochzeitsvorbereitungen erledigen. So sehen Ferien für Schlagersängerin Linda Fäh (29) und ihren Verlobten Marco Dätwyler (32) auf der Kanareninsel Lanzarote aus. Denn noch dieses Jahr möchte sich das Paar das Jawort geben. «Es ist die beste Zeit für Ferien, bevor wir beide wieder Vollgas geben», sagt sie.

Die Reise haben sie sich gegenseitig auf Weihnachten geschenkt. «Zeit, die wir zusammen verbringen, ist für uns beide das schönste Geschenk.» So spaziert das Paar die Playa Blanca entlang, trimmt sich im Fitnessstudio oder düst mit dem Buggy über die Insel.

«Wir brauchen beide Action»

«Wir können nicht lange auf der faulen Haut liegen. Marco hat als ehemaliger Töffrennfahrer Benzin im Blut, aber wir brauchen beide Action», erklärt die schöne Ostschweizerin. «So muss ich abends weder auf feine Tapas noch ein Stück Fleisch und auch nicht auf ein Glas guten Rotwein verzichten.»

Wenn das Paar wieder in der Schweiz ist, gehts im Eiltempo weiter. Am 11. Februar ist Linda Fäh in der SRF-Show «Schlager & Meer» zu sehen, Marco Dätwyler büffelt für sein Management-Masterstudium. «Langweilig wird uns nie.»