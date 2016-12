Sandro Brotz und Paddy Kälin :  Das sind die billigsten SRF-Stars

Kaum ist Dezember, werden täglich die Türli im Adventskalender aufgemacht. Während bei den meisten ein Schöggeli dahinter wartet, versteigert «Glanz & Gloria» jeden Tag einen SRF-Moderator.

Den Anfang machte am 1. Dezember Sven Epiney (44). Der Moderator bot einen «actionreichen Erlebnistag» hinter den SRF-Kulissen an, inklusive Go-Kart-Rennen. 43 Bieter kämpften um den Zuschlag, bei einem Startgebot von einem Franken kam Epiney schliesslich für 702 Franken unter den Hammer. «Kulturplatz»-Moderatorin Eva Wannenmachers (45) Angebot einer persönlichen Lesung an wurde für 306 Franken versteigert.

«10 vor 10»-Moderator lädt zur Foto-Exkursion

Die Auktion zum Streetphotography-Exkursion von «10 vor 10»-Moderator Arthur Honegger (37) kommt besonders gut an. Heute morgen reissen sich 192 Interessierte darum, das höchste Gebot liegt bei 506 Franken. Eine Jogging-Tour mit «Rundschau»-Moderator Sandro Brotz (47) ist dem Höchstbietenden 262 Franken wert. Hinter dem heutigen Türli steckt «Sport Aktuell»-Moderator Paddy Kälin (40). Er bietet eine Golfrunde mit anschliessendem Apéro an. Wie alle Auktionen startet auch diese bei nur einem Franken – und dürfte schnell in die Höhe steigen.

Der Erlös geht an «Jeder Rappen zählt»

Bis zum 23. Dezember läuft die Aktion auf der SRF-Homepage, wo jeden Morgen ein neues Angebot für ein Tête-à-Tête online geht. Der Erlös geht an die Aktion Jeder Rappen zählt, die in diesem Jahr mit der Glückskette für Kinder sammelt, die allein auf der Flucht sind. (kyn)