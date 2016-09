Wetterfrau Sandra Boner machts mit roten Haaren Steffi Buchli nach

Hui! Was ist denn mit Sandra Boner (41) passiert? Die SRF-Wetterfee hat ganz tief in den Farbtopf gegriffen und moderiert neuerdings mit knallroten Haaren. Eigentlich glänzte sie immer mit Kupferfarbener Haarpracht. Jetzt hat sie offenbar Pumuckl als Styling-Vorbild. Aber das kennen wir doch schon von einer anderen SRF-Frau.

Haben rothaarige mehr Spass?

Steffi Buchli (37) ist bereits vor drei Jahren von Platinblond auf Rot umgestiegen, mittlerweile ist sie kupfriger geworden. Trotzdem musste die Sportmoderatorin immer wieder Kritik für ihre Frisur einstecken, wurde gar als Kakadu betitelt. Sie nimmt die Lästereien gelassen und meinte schon in der «Schweizer Illustrirete»: «Fachliche Kritik würde mich viel mehr stressen.» Zu ihrer neuen Haarfarbe schrieb sie damals auf Twitter: «redshavemorefun», was soviel heisst wie «Rothaarige haben mehr Spass». Ob Frau Boner das auch so sieht? (kyn)