Rosanna Grüter moderierte für «Jeder Rappen zählt» aus der Glasbox in Luzern :  Liebe, Geld und mein Velo

Soziales Engagement

Ich versuche, meine soziale Verantwortung durch die Art und Weise wahrzunehmen, wie ich meinen Job erledige. Für die Kindersendung «Rosanna checkt’s!» war ich beispielsweise in Erstaufnahmelagern in Italien und in Flüchtlingsunterkünften in der Schweiz unterwegs. Ich habe so versucht, meinen Beitrag an das gegenseitige Verständnis von Menschen zu leisten. Das versuche ich nun bei «Jeder Rappen zählt».



Platzangst

Habe ich keine und auch keinerlei Phobien. Ich bin eine recht unerschrockene Person – was auch Nachteile haben kann. So werfe ich mich gerne kopfüber ins Unbekannte und identifiziere nichtmachenswerte oder gefährliche Erfahrungen meist erst im Nachhinein als solche.



Geld

Ich komme aus einfachen Verhältnissen und habe eigentlich keinerlei Bezug zu oder Interesse an Geld. Trotzdem – oder gerade deswegen – bin ich froh, dass der Mangel daran mittlerweile in meinem Leben kein Thema mehr ist.



Freizeit

Ich glaube, ich unterscheide weniger zwischen Freizeit und Job als andere. Bei mir fliesst das ineinander, die Grenzen sind unscharf. Glücklicherweise arbeite ich in etwa gleich gern, wie ich frei habe. Ausser dann, wenn mir mein Job nicht genug Zeit für meine Freundschaften lässt – die brauche ich wie die Luft zum Atmen.



Freiheit

Ich merke sofort, wie diffus das Konzept der Freiheit für jemanden wie mich ist: in einem demokratischen Land geboren, mit allem gesegnet, was es braucht zum Erfolg. Für mich bedeutet Freiheit die Möglichkeit, mich selber zu verwirklichen. Aber fragen wir eines der Kinder und einen Jugendlichen auf der Flucht – ich glaube, da kämen andere und substanziellere Antworten.



Liebe

Liebe ist das Einzige, was diese Welt zusammenhält und das Schönste, was einem widerfahren kann. Und trotzdem empfinde ich sie manchmal als beängstigend, weil sie die Freiheit des Herzens beschränkt und das eigene Wohlergehen abhängig macht von Menschen, die diese Verantwortung vielleicht nicht wahrnehmen. Vielleicht bin ich darum schon lange Single.



Ecken und Kanten

Ich bin unpünktlich, oftmals sehr verzettelt, tanze auf zu vielen Hochzeiten, habe Angst, mich festzulegen, lebe oft sehr im Moment und bin dementsprechend schlecht im Planen. Ich stehe zu gern im Mittelpunkt und tue zu viel dafür. Und: ich spreche zu oft und zu lange über mich selber, auch wenn nur nach meinen Ecken und Kanten gefragt wird. Und wenn es dann keinen interessiert, bin ich konsterniert und fühle mich vernachlässigt. Noch Fragen?



Schönheit

Schönheit ist wichtig, zugegeben. Vor allem in einem Job wie meinem, wo man ständig sein Gesicht für Dinge herhalten muss. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass das Leben weniger Schönheit für einen bereithält, wenn man sich zu viele Gedanken über (äussere) Schönheit macht. Darum versuche ich mich möglichst nicht zu vergleichen. Das hilft.





Singleleben

Ich bin seit fast einem Jahr Single und im Moment sehr froh darüber. Viele Dinge (zum Beispiel eine Woche in einer Glasbox) gehen leichter von der Hand, wenn man sich keine Gedanken darüber machen muss, was der Partner davon hält. Trotzdem: Manchmal platze ich fast vor Liebe, für die ich aktuell nicht genug Verwendungszweck habe. Dann herze ich meine Freundinnen.



Ohropax

Ich habe schon immer schlecht geschlafen. Bereits als Kind war ich häufig nicht in der Lage, rechtzeitig und auf Kommando «abezfahre». Darum gehe ich nirgendwohin zum Übernachten ohne meine Ohropax – schon gar nicht in einen Container aus Glas.



Velo

Mein Velo habe ich zum 30. Geburtstag von meinen besten Freundinnen bekommen. Es ist mir das liebste Geschenk aller Zeiten. Ich würde es mit ins Bett nehmen, wäre das nicht so seltsam.



Freundschaft

Meine besten Freunde habe ich alle seit mehr als 20 Jahren – meine beste Freundin sogar schon seit 30. Ich würde eingehen ohne diese Mädchen. Sie bedeuten mir alles.



Sinnerfüllung

Für mich macht mein Leben Sinn, wenn ich Menschen eine Freude bereite.



Heimat

Zürich ist Heimat für mich. Ich freue mich darüber, dass ich jede Ecke wie meine Westentasche kenne. Umso mehr schmerzt es mich, dass anderen dieses Konzept von Heimat genommen wird.